جنوب سيناء الخامس بالمكتبات علي مستوي الجمهوريه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم فوز تعليم جنوب سيناء بالمركز الخامس علي مستوي الجمهوريه بتوجيه المكتبات للمرحلة الابتدائية والإعدادية

حصل محمد علي محمد العزب أخصائي مكتبات بمدرسة ٣٠ يونيو للتعليم الأساسي التابعة إدارة طور سيناء بالمركز الخامس جمهوري مرحلة ابتدائية في موضوع " التطبيقات الحديثة للمكتبة المدرسية"

كما حصل حمدي أحمد إسماعيل الصعيدي بمدرسة مصعب بن عمير الإعدادية بإدارة رأس سدر على المركز الخامس جمهوري في ذات الموضوع " التطبيقات الحديثة للمكتبة المدرسية"

وهنأ وكيل الوزارة الفائزين على المركز المشرف لكليهما كما هنأ سيادته مدير الشؤون التنفيذية وتوجيه عام المكتبات بالمديرية وتوجبه الإدارة التابعين لها متمنيا لهما التوفيق والمزيد من الإنجازات المشرفة.

ووجه سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية والأستاذة/ لبنة نابل شوقي موجه عام المكتبات التهنئة للسيد وكيل الوزارة وثمنا دعمه لأنشطة التوجيه والمسابقات والفاعليات ورعايته للطلاب

كما وجهت لبنه موجه عام المكتبات التهنئة للفائزين وتوجيهما بإدارة رأس سدر وطور سيناء متمنية لهما المزيد من الرقي والتوفيق