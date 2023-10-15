النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيفًا من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من المستشارعبد الناصر خطاب، و المستشار عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.



وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.