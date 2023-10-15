العرابي: مصر قدمت خارطة طريق شاملة قادرة على حل المشكلة الفلسطينية

أوضح وزير الخارجية السابق محمد العرابي أن مصر حددت بوضوح جوهرها منذ الدقائق الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية في فلسطين، التي بدأت يوم السبت الماضي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى من برنامج "صالة التحرير"، الذي بث على قناة صدى البلد، قال إن مصر بلد به ثلاثة تحالفات على ثلاثة مستويات، موضحًا أن مصر قدمت "خارطة طريق" شاملة يمكنها حل المشكلة من جذورها، بدءا بوقف إطلاق النار واستعادة الحقوق الفلسطينية.

وقال العرابي، متحدثا في قمة دولية وإقليمية حول مستقبل المشكلة الفلسطينية، إنني أدرك أن المجتمع الإسرائيلي لم يحقق شيئا بالعمليات العسكرية في ظل الخسائر التي يعاني منها، وأن ثمن السلام الشامل سيكون أقل من كل هذا.

وتابع: "أود أن أقول إنني لا أستبعد أن يعقد في المستقبل القريب اجتماع موسع لقادة عدة بلدان، منوهًا إلى أنه بعد اجتماع اليوم لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن مع الرئيس السيسي، يعود إلى بلاده بفكرة واضحة عن موقف مصر، الذي كان حازما وقويا، بنته القاهرة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي.

السيسي لبلينكن: مصر تبذل أقصى جهدًا لاحتواء الموقف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حرصت منذ سنوات طويلة جدًا منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على القيام بدور إيجابي جدًا جدًا في كل الأزمات التي اشتعلت.

وتابع "السيسي" خلال حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم، أن هناك خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل نتج عنها سقوط مدنيين من الجانبين وأي تأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا، معقبا: "مصر تبذل أقصى جهد لاحتواء الموقف في غزة".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية بشأن غزة هي أزمة كبيرة جدًا، معقبًا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي"، مستطردًا:"ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرًا وصعبًا، ونحن ندين ذلك، لكن لا بد أن هناك حالة من تراكم الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عامًا".

وواصل السيسي، أنه: "لا يوجد أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أملًا للفلسطينيين"، مضيفًا: "مصر تبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة، وعدم دخول أطراف أخرى للصراع".