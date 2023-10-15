انتشال جثث أطفال وامرأة من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في غزة.. فيديو

شنت القوات الإسرائيلية صباح يوم الأحد، غارة جوية على مبنى سكني في مدينة دير البلح في قطاع غزة.

هرع السكان لسحب الناجين من تحت الأنقاض، ونظرا لكثافة القصف وحجم الدمار، رفعت الجرافات الحطام خلال عملية إنقاذ يائسة.

وبحسب شهود عيان، تم العثور على جثث الكثير من الأطفال وامرأة واحدة والتعرف عليها هناك.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ حوالي ثمانية أيام بمساعدة الطيران والمدفعية والقوات البحرية ردا على عملية طوفان الأقصى، التي اقتحم خلالها مقاتلو حماس الحدود الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال العشرات.

وحتى الآن، قتل 2329 مدنيا وأصيب 9042 في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء. طلبت إسرائيل من 1.1 مليون من سكان شمال قطاع غزة المغادرة، وهو ما أدانه المجتمع الدولي باعتباره نزوحا قسريا وغير آمن.

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كواليس حرب غزة في اليوم التاسع

في اليوم التاسع من الحرب المندلعة بين حماس وإسرائيل، أكدت الأمم المتحدة رصد نزوح جماعي للفلسطينيين باتجاه جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد التهديدات الاحتلال الإسرائيلي ودعواته لإخلاء شمال القطاع المحاصر والفقير.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: "النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مستمر منذ صباح الجمعة، بعدما أمرت إسرائيل السكان بإخلاء المناطق قبل عمليات عسكرية"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "أن شركاء في المجال الإنساني أفادوا بأن عدد النازحين داخليا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ24 الماضية، لكن العدد الدقيق غير معروف".

وحتى الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) الخميس، كان هناك 423 ألف نازح داخل قطاع غزة، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

واستقبلت الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) حوالى 64 في المئة منهم، في نحو 100 مبنى تستخدم كملاجئ طوارئ.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دمِّرت منازلهم أو تضررت أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، يقيمون مع أقارب وجيران، وفي منشآت عامة أخرى".

وذكر المكتب أن "هناك حوالى 33054 نازحا داخليا في 36 مدرسة عامة".

ومنذ وقوع الهجوم المباغتب وغير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، يقصف قطاع غزة بلا هوادة.

وطلبت إسرائيل من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، وهم حوالى 1.1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي البالغ 2.4 مليون نسمة، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

وانتهت المهلة صباح السبت، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سيشن هجمات مكثفة في هذه المناطق بعد إجلاء السكان منها، غير أن كثيرين منهم رفضوا الرحيل.

وتقول الأمم المتحدة إن إجلاء أكثر من مليون شخص من مساكنهم خلال 24 أمر مروع، مشيرة إلى أن القطاع "يتحول إلى حفرة من الجحيم".