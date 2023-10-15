إصابة ربة منزل بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

أصيبت ربة منزل بطلقات نارية، اليوم الأحد، في ظروف غامضة بمصنع السكر بقرية هو، التابع لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة سيدة بطلق ناري بجوار مصنع السكر قرية هو، مركز نجع حمادي.

وبالفحص تبين إصابة ” د.ع، تبلغ من العمر 25 عامًا بطلق ناري في ظروف غامضة بجوار مصنع السكر قرية هو، جرى نقلها إلى مستشفى بهجورة ومنها تقرر تحويلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.