اتفاق بين روسيا ومالي في المجال النووي

أفادت المواقع العالمية، عن توقيع شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، اتفاقًا مع مالي في مجال التعاون للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما في ذلك إمكانية إنشاء البنية التحتية النووية هناك.

شارك في توقيع الاتفاق الذى وقع خلال فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة الروسية موسكو، وفد مالي، ونائب مدير عام روساتوم نيكولاي سباسكي.



ويأتي الاتفاق بعد أيام من مناقشة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.



اتفقت "روسيا وأفريقيا"، على زيادة التجارة المُتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعُملات الوطنية، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".

وقال الرئيس الروسي تعليقًا على نتائج القمة الروسية الأفريقية: إن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع الدول الأفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية.

المؤسسات المصرفية المالية الأفريقية:

كما أكد استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الأفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته روسيا.

بالإضافة لذلك، ذكر بوتين أن روسيا تؤيد إنشاء مجال إعلامي روسي أفريقي مشترك، يوفر للجماهير فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق أفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الأفريقي، وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

وصرح الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في أفريقيا".