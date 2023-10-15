الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صالح الصالحي: دور الإعلام كبير لرفع وعي الشعوب الأفريقية في المرحلة الراهنة

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدورة التدريبية الأساسية الـ 47 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية.

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واستهل الصالحي كلمته، بالترحيب بالزملاء الإذاعيين من دول أفريقيا في بلدهم الثاني مصر، مضيفًا أن عليهم الاستفادة من هذه الدورة لنقل الخبرات لزملائهم في بلادهم للعمل على تطوير الإعلام في أفريقيا.
وأضاف أن الإعلاميين الأفارقة يقع عليهم عبئًا كبيرًا في تنمية ورفع الوعي لدى شعوبهم في المرحلة الراهنة، موضحًا أن المشاكل والهموم واحدة بين كل شعوب القارة ولكن مع اختلاف التفاصيل.
وأوضح أن الحرب الحالية، حرب إعلامية حيث تتنافس الدول الكبرى على ثروات أفريقيا، وانتقلت الحرب من الصراع المسلح إلى الصراع الفكري والاستراتيجي لبسط الهيمنة والنفوذ على الدول الأفريقية، وبالتالي فإن أفريقيا تشهد اليوم غزوًا إعلاميًا لا يقل في قوته عن غزو الجيوش.

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