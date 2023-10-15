سكرتير البحر الأحمر يشهد ندوة تثقيفية مع "الأئمة والواعظات" بالغردقة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر ظهر اليوم، ندوة توعوية بقاعة مسجد الميناء الكبير على هامش البرنامج الثقافي للأئمة والواعظات بمديرية الأوقاف، تحت إشراف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر وفي حضور حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والشيخ شعبان عمر نائبا عن وكيل الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

وعرض السكرتير العام، عددًا من المشروعات التنموية علي مستوي المحافظة بداية من رأس غارب وحتي حلايب وشلاتين والتي تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي ومشروع الصورة البصري والحضارية للمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفي ضوء الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وتنظيم برامج دعوية للأئمة والواعظات على مستوى 11 مديرية بمحافظات مصر وذلك لنشر الفكر الوسطي المستنير ويشمل البرنامج التثقيفي للأئمة زيارات ميدانية لأبرز معالم كل محافظة والمدن الجديدة بها للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع.

وقام السكرتير العام المساعد، زيارة محطة اليسر لتحلية المياه مع الأئمة والواعظات بالمديرية وكان في استقباله المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وذلك للتوعية بالمجهودات المبذولة لتحلية مياه الشرب ومراقبة جودتها ومن جهة أخرى يقوم رجال الدين والأئمة والواعظات بدور كبير في رفع الوعي لدي المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وكذلك التوعية بتحريم إهدار مياه الشرب.