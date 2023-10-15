إيقاف أعمال بناء داخل وحدة سكنية من دون ترخيص بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، من إيقاف أعمال بناء داخل وحدة سكنية بمدينة نجع حمادي، وذلك أثناء جولة تفقدية أجراها رئيس مجلس مدينة نجع حمادي على شوارع المدينة.

جاء ذلك برئاسة أشرف أنور رئيس المركز وبحضور طلعت على عبد الشافى، وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز وقسم الإشغالات.

وتلاحظ له الشروع فى تنفيذ بناء مخالف بتغير معالم إحدى الوحدات السكنية من دون الرجوع للجهة المختصة بالوحدة المحلية لاستخراج التراخيص اللازمة ومدى صلاحية العقار لهذا التعديل، وتم تنفيذ إزالة فورية لتلك المخالفة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد المهندس أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن أى مخالفة يتم رصدها يتم التعامل معها بكل بقوة القانون ولا تهاون مع المخالف والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين والتلاعب بالقانون.