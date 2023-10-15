محمد رمضان يفجر مفاجأة تُخرس الألسنة ردًا على اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية (شاهد)

خرج الفنان محمد رمضان عن صمته ليدافع عن نفسه بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل الجمهور واتهامه بالتخلي عن دعم فلسطين في حربها ضد إسرائيل وتجاهله الأحداث الجارية والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تضامنه مع القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، مثل الكثير من مشاهير الفن والإعلام والسوشيال ميديا.

محمد رمضان

محمد رمضان يخرج عن صمته بعد هجوم الجمهور: لم ولن أنسى أخوتي الفلسطنين

شدد محمد رمضان أنه لم ينس أخوته في فلسطين، فهو دائمًا يتذكرهم بالدعاء قبل حفلاته، كما أنه يحرص على إرسال المعونات اللازمة لهم بالاتفاق مع فريق عمله ومؤسسته، وجاء ذلك خلال تعليق أرفقه بمقطع فيديو من خلال كواليس أغنية لكأس الأمم الأفريقية عام 2023، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد رمضان

وقال محمد رمضان: "لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى أخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية".

محمد رمضان بعد اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية: أرسل المعونات اللازمة لهم

وأضاف محمد رمضان: "أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم .. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا".

محمد رمضان عبر انستجرام

كان الفنان محمد رمضان قد أحيا أخيرًا حفل غنائي للمرة الأولى بمحافظة أسوان ضمن احتفالات ذكرى انتصارات نصر أكتوبر بحضور المئات من جمهوره الذين حاصروه عقب انتهاء الحفل والتقطوا معه عددا من الصور التذكارية.

فيلم ع الزيرو يخرج من سباق شباك التذاكر بدور العرض السينمائي

على صعيد آخر، خرج فيلم "ع الزيرو" أمس السبت بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، من المنافسة على شباك التذاكر في مصر، حيث صدرت الإحصائية اليومية لإيرادات الأفلام المصرية بدونه، لتتوقف إيراداته بعد 10 أسابيع عرض عند 13 مليون جنيه و522 ألفا، فيما كان آخر إيراد حققه بدور العرض السينمائي أول أمس، هو 72 جنيها فقط.

محمد رمضان

فيلم ع الزيرو

بدأ عرض فيلم "ع الزيرو" في أغسطس الماضي، والذي ضم نخبة مميزة من النجوم وهم محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، حول "حمزة" الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء.