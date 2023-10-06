تواجد أمني مكثف باستاد أسوان قبل بدء احتفالات أكتوبر بحضور محمد رمضان

تؤمن الأجهزة الأمنية احتفالات انتصار أكتوبر باستاد أسوان، وتشارك الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية في تأمين حفل غنائي للفنان محمد رمضان، اليوم الـ9 مساءً باستاد أسوان.

وتنظم الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، دخول الجماهير، والانتشار بالاستاد لخلق أجواء آمنة للجميع للاستمتاع بالحفل حتى نهايته.

وفي وقت سابق أعلن النجم محمد رمضان عبر حسابه على انستجرام، عن استعداده لإحياء حفل غنائي، في أسوان احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب 6 أكتوبر.

ونشر محمد رمضان صورة بوستر الحفل عبر حسابه على الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساء، في عاصمة الفراعنة استاد أسوان يجمعنا".