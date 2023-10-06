الجمعة 06 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تواجد أمني مكثف باستاد أسوان قبل بدء احتفالات أكتوبر بحضور محمد رمضان

انتشار أمنية باستاد
انتشار أمنية باستاد أسوان

تؤمن الأجهزة الأمنية احتفالات انتصار أكتوبر باستاد أسوان، وتشارك الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية في تأمين حفل غنائي للفنان محمد رمضان، اليوم الـ9 مساءً باستاد أسوان.

وتنظم الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، دخول الجماهير، والانتشار بالاستاد لخلق أجواء آمنة للجميع للاستمتاع بالحفل حتى نهايته.

وفي وقت سابق أعلن النجم محمد رمضان عبر حسابه على انستجرام، عن استعداده لإحياء حفل غنائي، في أسوان احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب 6 أكتوبر.

ونشر محمد رمضان صورة بوستر الحفل عبر حسابه على الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساء، في عاصمة الفراعنة استاد أسوان يجمعنا".

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