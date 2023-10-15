وكيل البرلمان يلتقي رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

التقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023 بمقر مجلس النواب بالسيد/ با يين تشاو لو رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والوفد المُرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار أحمد سعد الدين على العلاقات المُتميزة والتاريخية والاستراتيجية بين مصر والصين، والتي تتسم بتشعب وتنوع مستويات التعاون، مؤكداً على ما تحظى به الصين من مكانة كبيرة ورفيعة لدى الشعب المصري، كما أعرب المستشار أحمد سعد الدين عن تقدير مصر للموقف الايجابي للصين لدعم انضمام مصر لتجمع بريكس، مؤكداً على دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة ووحدة أراضي الصين، ومُعرباً عن التطلع لتعزيز التعاون المصري الصيني في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني وتعزيز الزيارات البرلمانية المُتبادلة بين مصر والصين، بما يُسهم في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

من جانبه، أكد السيد/ با يين تشاو لو رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على اعتزازه بهذه الزيارة إلى مصر، مؤكداً على أن الصداقة المصرية – الصينية ضاربة في جذور وأعماق التاريخ، وأنها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات القائمة على الاحترام والصداقة والمصلحة المُتبادلة، ومُؤكداً على مكانة مصر الخاصة في الدبلوماسية الصينية، في ضوء صياغة البلدين لموائمة مُشتركة ترتكز على التنمية ومعالجة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.

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