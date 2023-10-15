الشباب والرياضة تطلق الملتقي الثقافي السادس للنشء "براعم على الهواء"

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات الملتقي الثقافي السادس ، تحت شعار " براعم على الهواء " ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ، انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية المصرية باكتشاف ورعاية المواهب لدي النشء .

ويهدف الملتقي إلي اكتشاف المواهب الاعلامية المتخصصة من النشء ، تعزيز الاهتمام باللغه العربية ، تنمية القدرات الاذاعية المتخصصة فى مجال الاذاعة ( مقدم إذاعة ، كتابة الأخبار والمقالات ، البث والصحافة الرقمية ، هندسة الصوت ، وغيرها )، الاهتمام بمخارج الألفاظ من خلال تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة .

ويتطلب الاشتراك فى الملتقى تسجيل وإرسال فيديو لمدة دقيقة يتضمن أداء صوتى يتضح فيه مخارج الألفاظ واتقان اللغة العربية على الرابط ( https://www.emys.app/sport/live_youth/ ) فى موعد أقصاه يوم ١٠ نوفمبر المقبل .

وسيتم فرز الفيديوهات المقدمة من خلال لجنة مكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة لاختيار المتميزين للاشتراك في الملقى وذلك للعمل على تنمية مواهبهم نظريًا وتطبيقيًا.