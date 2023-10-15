الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق الملتقي الثقافي السادس للنشء "براعم على الهواء"

بوابة الوفد الإلكترونية

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات الملتقي الثقافي السادس ، تحت شعار  " براعم على الهواء " ،  بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية  ، انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية المصرية باكتشاف ورعاية المواهب لدي النشء .

ويهدف الملتقي إلي اكتشاف المواهب الاعلامية المتخصصة من النشء ، تعزيز الاهتمام باللغه العربية ، تنمية القدرات الاذاعية المتخصصة فى مجال الاذاعة ( مقدم إذاعة ،  كتابة الأخبار والمقالات ، البث والصحافة الرقمية ، هندسة الصوت ،  وغيرها )، الاهتمام بمخارج الألفاظ من خلال تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة .

ويتطلب الاشتراك  فى الملتقى تسجيل وإرسال فيديو لمدة دقيقة يتضمن أداء صوتى يتضح فيه مخارج الألفاظ واتقان اللغة العربية على الرابط ( https://www.emys.app/sport/live_youth/ ) فى موعد أقصاه يوم ١٠ نوفمبر المقبل  .

وسيتم فرز الفيديوهات المقدمة من خلال لجنة مكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة لاختيار المتميزين للاشتراك في الملقى وذلك للعمل على تنمية مواهبهم نظريًا وتطبيقيًا.

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