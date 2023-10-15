منصة "أيادي مصر بالدقهلية " تشارك في فعاليات الملتقى التسويقي الثالث للتمور

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،عن مشاركة منصة " أيادي مصر بالدقهلية " في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي ، والذي يقام علي مدار يومي السبت والأحد 14 و 15 أكتوبر الجاري بمنطقة أرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة 95 عارض من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية .

وافتتح الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين، والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديري .

وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه القلبية لأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة الاحتفال بعيدهم القومي اعاده الله عليهم وعلي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات .

وأشار مختار، إلى أن منصة ايادي مصر أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية لدعم أصحاب تلك الحرف ومساعدتهم علي بيع تلك المنتجات من أجل توفير مصدر رزق للأسرة المصرية .

وأكد المحافظ، أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو تشجيع أصحاب تلك الحرف علي زيادة معدل الإنتاج فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المصرية من خلال عقد ورش عملية لتعليم الشباب هذه المهنة العريقة للحفاظ عليها من الانقراض .

وقال إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر ورمزا لها وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .

والجدير بالذكر أن عدد المحافظات المشاركة من أيادي مصر في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد بلغت حوالي 13 محافظة هم ( الوادي الجديد - الدقهلية - الغربية - أسيوط - شمال سيناء - الفيوم - قنا - الشرقية - القليوبية - كفرالشيخ - أسوان - الأقصر - الجيزة ) .