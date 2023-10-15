"التعليم بأسيوط" يعلن تعليق الدراسة بمدرسة العقال البحري الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، تعليق الدراسة بمدرسة العقال البحري الثانوية التابعة للإدارة التعليمية بالبداري، عقب إنهاء حياة مدير المدرسة، أمام بوابة المدرسة، نتيجة إطلاق النار عليه، بسبب صراعات ثأرية سابقة.

واقترب الأهالي من بوابات المدرسة واصطحبوا أبناءهم إلى منازلهم خوفاً من اشتباكات جديدة بين عائلتي “الدبابة” و”الحمايات”، ومواجهة عائلة ثالثة هي “الحضايرة” توفي أحد أبنائها. بالخطأ أثناء توجهه إلى عمله، بينما كلفت الإدارة وكيل المدرسة بالقيام بواجبات مدير المدرسة والمحافظة على الحضور المنتظم.