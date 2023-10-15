النائب علاء قريطم يهاجم محتكري السلع ويشكر الرئيس على دعمه لكل الموظفين بكافة القطاعات

قدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرته الإنسانية للمواطن في الفترة الأخيرة، رغم التضخم الذي يعاني منه العالم أجمع، قائلا: “كل الشكر للرئيس علي دعمه لكل الموظفين بجميع القطاعات بالدولة المصرية”.

وأضاف قريطم خلال كلمته بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أننا بحاجة إلي نظرة أكثر من المسؤولين للمواطن المصري، فهناك أسعار بها تجاوزات من بعض التجار والمحتكرين لبعض السلع الاستراتيجية وهذه الأمور لا تحاسب عليها الدولة فقط فعلي جميع الكبار والصغار من التجار المصريين أن يشعروا بالدور الوطني في هذا الظرف.

وشدد عضو لجنة الصناعة أنه علي الجميع الالتزام من باب الالتزام الوطني بتخفيض الأسعار والبعد عن إليها المبالغ فيها ، قائلا : نحمد الله علي رئيسنا فهو وطني حكيم الذي حافظ علي سيادة الدولة والأرض والعرض ونحن قادرون علي التحديات .

وشدد قريطم أن مصر وقيادتها وشعبها مستعدون ان يقفوا في وجه اي احد يفكر أن يعتدي علي الدولة المصرية، مشيرا إلي أن المصريون سيقفون له بالمرصاد ونحن كنواب وكشعب خلف قيادتنا الحكيمة وخلف رئيسنا الرئيس السيسي في الدفاع عن أرضنا وحمايتها.