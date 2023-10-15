محافظ القاهرة يتفقد عددًا من أسواق العاصمة من بينها المسلة الجديد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من أسواق العاصمة من بينها سوق المسلة الجديد بحى المطرية، وعدد من منافذ المواطن أولًا، والمخابز لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجوة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقى فى أسعار السلع منذ بداية المبادرة .

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء خالد شحاتة رئيس حى المطرية وعدد من قيادات المحافظة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز معلومات شبكات مرافق محافظة دمياط على أحدث نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها ( GIS) .

وأكد محافظ القاهرة أن جهود التعاون بين محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى ونقل الخبرات المتبادلة له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ فى عهد الجمهورية الجديدة.

كما أكد اللواء خالد عبدالعال على أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لتساعد الكوادر البشرية على استخدامها على المستوى القومى والأمنى والاستثمارى ، وبما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا تتناسب مع مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الفنى والتكنولوجى بين محافظة القاهرة ويمثلها مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة ومحافظة دمياط ، مشيرًا إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذى أنشئ منذ ٣٥ عامًا فى عام ١٩٨٨ يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث انه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق ، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته التي استمرت اكثر من ٣٥ عام لبقية محافظات مصر وأيضًا علي المستوي الدولى.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن المركز يعد واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيسى ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية و كبارى منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة ، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدماته في جميع الاعمال المساحية وانشاء قواعد البيانات بالGIS (نظم المعلومات الجغرافية ) ، كما ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب١٠ محافظات هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركز معلومات محافظة قنا، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .