1.14 مليار جنيه فائض تصفية الحديد والصلب بالنصف الأول من 2023

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.148 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أن إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغت نحو 1.503 مليار جنيه.

وأضافت أن إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات.

ونوهت الشركة بأنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصاريف التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه.