ڤوي ڤوي ڤوي يسجل إيرادات قياسية بعد شهر من عرضه

يتصدر ڤوي ڤوي ڤوي شباك التذاكر المصري، في الأسبوع الرابع على التوالي ومنذ بداية عرضه محققاً ٢٢.٥ مليون جنيه، كما حقق ١٢٠ مليون جنيه في باقي الدول العربية بعد الأسبوع الثالث من عرضه هناك.

ردود الفعل حول فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

أثار فيلم ڤوي ڤوي ڤوي العديد من ردود الفعل القوية والآراء الإيجابية نقدياً وجماهيرياً.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

مشهد من فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

أبطال وقصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

تدور أحداث الفيلم، حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.