حملة إزالة للأبنية المخالفة بشبرا الخيمة

قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق تستمر في التصدي لأعمال البناء ورصد وإيقاف أعمال بناء قبل الصلة الخرسانية وتقوم بفك الشدة الخشبية ومصادره معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وبتكليفات اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة بشأن التصدي للمخالفات قامت الأجهزة التنفيذية بناء على رصد حاله بناء بشارع مكة المكرمة المتفرع من شارع عمرو بن العاص وقامت بفك شدة خشبية لسقف دور أرضى قبل أعمال الصبة الخرسانية ومصادره مواد معدات البناء وذلك بالمخالفة للقانون 119لسنة 2008 وتم التعامل الفورى مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات

وأكد رئيس الحى بأنه يجب على جميع أفراد المجتمع بتجنب هذه الظاهره لعدم التعرض للمسائله القانونيه مع التاكيد بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتي فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.