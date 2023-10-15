الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم المؤتمر الدولي لمدن الجيل الرابع

تنظم الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC في التجمع الخامس بالتعاون مع الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الدولي الثانى لمدن الجيل الرابع "smartcities4.0" في الفترة من 22 لـ24 أكتوبر 2023.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، وبإشراف الدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس المؤتمر .

يعد المؤتمر الدولي الثانى لمدن الجيل الرابع بمثابة منتدى للباحثين والمهندسين والعلماء والمتخصصين في الصناعة من مختلف مجالات الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية و تخطيط النقل و المرور وهندسة الكمبيوتر والاقتصاد وإدارة الأعمال والقانون، لعرض وتبادل الأفكار ومناقشة المفاهيم والأسس العلمية للمدن الذكية المستدامة .

جلسات مؤتمر مدن الجيل الرابع

ويتناول مؤتمر مدن الجيل الرابع خلال جلسة خاصة مناقشة التدابير اللازمة لتحسين جودة الحياة في المدن القائمة والمدن الجديدة فى مجال التصميم والبناء والنقل و الانتقال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد. يشارك بالمؤتمر باحثين من أكثر من 16 دولة: ألمانيا واليابان وإسبانيا وبولندا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا وقبرص وزيمبابوي والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وفلسطين ومصر.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة كانت قد نظمت في رحابها المؤتمر الدولي الأول للجيل الثالث للمدن الذكية في ديسمبر عام 2019 بالتعاون مع جامعة شرق كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وبحضور مشاركين من الخبراء والباحثين من مختلف الدول من أوروبا و أمريكا.

ويعقد المؤتمر هذا العام 2023 بالشراكة مع جامعة شتوتغارت بألمانيا والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمناقشة الجيل الرابع للمدن الذكية الجديدة.

وسوف يشهد مؤتمر مدن الجيل الرابع عقد عدد من الجلسات العلمية وورش عمل ومحاضرات في أربع محاور رئيسية و هي: تخطيط و تصميم وبناء المدن الذكية، ووضع أسس لتخطيط النقل و المرور في المدن الذكية الجديدة بما يحسن جودة الحياة فيها، وتطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة والاتصالات والابتكارات في مدن الجيل الرابع، واقتراح تعديل التشريعات و منظومة إدارة الأعمال التي تضمن نجاح المحاور السابقة

وانتهت اللجنة المنظمة للمؤتمر من أعمالها بقبول 113 ورقة بحثية تغطي المحاور الأربعة السابقة ، ووفق قواعد النشر للمكتبة IEEE الرقمية (Scopus indexed).

لمزيد من المعلومات عن مؤتمر مدن الجيل الرابع (اضغط هنا) وللمشاركة في الحضور تواصل مع الجهة المنظمة للمؤتمر عبر الإيميل التالي: mailto:[email protected]