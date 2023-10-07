رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: نقدم تخصصات تخدم الوطن

كشف الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تقديم تخصصات في الجامعة تخدم الوطن.

جاء ذلك كلمته اليوم السبت في آخر أيام حفلات التخرج من كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تقدم التخصصات الهندسية والتكنولوجية التي يحتاجها العالم كله.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن خريجي الجامعة مؤهلون للعمل تحت ضغط شديد وفي فريق عمل ويتحملون المسئولية الاجتماعية.

خريجو الجامعة الألمانية مؤهلون لسوق العمل

وأكد رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الخريجين مؤهلون لسوق العمل المحلي والدولي ومؤهلين على أعلى مستوى.



وأشار منصور إلى أن خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة يعملون في هارفارد وفي كبرى الشركات العالمية، ويشغلون مناصب مرموقة بها.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن الشهادات الألمانية الممنوحة في العالم كله خارج حدود ألمانيا نسبتها 60 في المائة منها 40 في المائة في الجامعة الألمانية بمصر.

وأضاف رئيس الجامعة الألمانية أن 531 طالبًا قاموا بتنظيم حفلات التخرج وظلوا يعملون منذ أسبوع لاستقبال زملائه من الطلاب الجدد.

وتوجه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بالشكر لدولة ألمانيا والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والسفارة الألمانية ومكاتب الجامعة في ألمانيا والدولة المصرية بكل هيئاتها التى صاحبت رحلة الجامعة على مدار أكثر من 20 سنة.

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تكمل اليوم تخريج ألفين و354 خريجًا على مدار ثلاثة أيام لحفلات التخرج.

حفلات تخرج الجامعة الألمانية بالقاهرة

يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، حفلات تخرج الجامعة لعام 2023 علي مدار ثلاث أيام منذ يوم الخميس الماضي الموافق 5 أكتوبر وحتى السبت 7 أكتوبر.

وتضمن أول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA - بإجمالي عدد 2408 خريجاً.

وخُصص اليوم الأول لتخريج طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة البالغ عددهم 282 خريجًا، وبرنامج معلوماتية الإدارة عددهم 189 خريجاً، ومن كلية العلوم التطبيقية والفنون عدد 245 خريجاً.

وخصص اليوم الثاني الجمعة الموافق 6 أكتوبر من الإحتفالية لكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية لتخريج 356 خريجاً: 8 خريجين من برنامج التكنولوجيا الحيوية، و72 خريجاً من كلية الحقوق و الدراسات القانونية، و101 خريجاً من برنامج الهندسة المدنية، و146 خريجاً من برنامج الهندسة المعمارية و التطوير الحضري .

وبالنسبة لليوم الثالث السبت الموافق 7 أكتوبر خُصص لكلية هندسة وعلوم المواد والبالغ عددهم 255 خريجًا: 407 خريجين من كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، و98 خريجاً من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات.

