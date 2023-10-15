كشف ملابسات قيام قائد ميكروباص بطمس لوحاتها المعدنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس اللوحات المعدنية أثناء سيره بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها"تابعه لمكتب نقل عمال" منتهية التراخيص بتاريخ 14/ 6/2023.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها "سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية"وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.