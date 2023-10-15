مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة حول "الشباب ودوره في المشاركة والعمل السياسي"

فى إطار الحملة الإنتخابية التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار “صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك” نظم مركز إعلام أسيوط ندوة حول "الشباب ودوره في المشاركة والعمل السياسي" بقاعة المؤتمرات بالمركز.

حاضر الندوة الدكتور عبدالرحمن محمد عبدالظاهر مدرس خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط.



وبحضور محسن محمد جمال مدير عام اعلام وسط الصعيد وعدد من قيادات الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط ولفيف من شباب الجامعة

تناول اللقاء التعريف بأهمية دور الشباب فى مصر باعتبارهم يمثلون نسبة عالية من مجموع السكان فهم عنصر فاعل وحاسم فى قضايا التنمية .. فالتنمية لابد أن تبدأ من الشباب لأنه يملك الطاقة والقدرة على العطاء ، ولأن مردود التنمية عائد إليه .. فنحن نملك ثروة بشرية قادرة على العمل والإنتاج .

كما تناول اللقاء التركيز على أهمية دور الشباب في المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني ووسيلة حقيقية للتقدم نحو المستقبل وأختيار من هم على كفاءة عالية في ظل المتغيرات التي تشهدها مصر .



ووجه عبدالظاهر حديثه للشباب مطالباً بالحرص على الاختيار الدقيق للمترشحين، مشيراً إلى أهمية أن يبنى الاختيار على أسس سليمة تنصب في خدمة المجتمع والوطن موضحاً أن على الناخب أن يختار من يستطيع خدمة المجتمع والوطن خلال رؤية محددة، مشيراً إلى أن الناخب الجيد هو من يختار المترشح الواضع نصب عينية التطوير والتمكين، والتنمية.