وكيل تعليم الغربية يتابع عددًا من مدارس إدارة قطور

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من مدارس إدارة قطور التعليمية، بحضور محمد حسين، مدير عام الإدارة التعليمية بقطور، حيث قام بمتابعة مدارس قرية أميوط، وهي أميوط للتعليم الأساسي، أميوط الثانوية، وأميوط الابتدائية.

وخلال المتابعة، أثنى وكيل الوزارة على الحضور الطلابي الجيد بجميع المدارس، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد لطلاب المدارس، مؤكداً لائحة الانضباط، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، وضرورة الإعلان عن المجموعات في أماكن ظاهرة لجميع الطلبة، كما اطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس.

وفي ختام جولته بمدارس قرية أميوط بقطور، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري المدارس على الجهد المبذول، بالإضافة إلى حسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة والعمل بروح الفريق، متمنياً للجميع عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.