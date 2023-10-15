برلماني يطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ورفع علم دولة فلسطين علي البرلمان

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضم صوته لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وما جاء في كلمة رئيس المجلس من رسائل تكشفَ منْ خلالِ متابعة المجلس الدقيقةِ لمواقفَ المجتمعِ الدوليِّ تجاهَ الأحداثِ المندلعةِ بالأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ، بأن هناكَ أصواتًا ترغبُ في تشويهِ أنبلِ قضايا العربِ وأجلِّها، ألا وهيَ القضيةُ الفلسطينية.

وأكد المغاوري: أن الشعب المصري لا يفرط أبدًا في أرضه مهما كانت الضغوطات والظروف المفروضة عليه، مطالبًا بترجمة عملية على أرض الواقع لما جاء في بيان مجلس النواب.

وطالب رئيس برلمانية التجمع مناشدًا مجلس النواب برفع "علم دولة فلسطين" جنبًا إلى جنب لـ"العلم المصري".

واستكمل المغاوري كلمته: إنه في عام 1979 حينما قدمت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية مُزقت الاتفاقية قبل أن يجف حبرها، ووقف القائد الوطني مصطفى النحاس في عام 1951 قائلًا: من أجل مصر وقعت اتفاقية 1936 واليوم ألغيها من أجل مصر، والاتفاقية التي وقعناها في ظروف وأحداث سابقة أطالب الآن من مجلسنا كما وافق على اتفاقية كامب ديفيد أن يلغيها، لأن الكيان الصهيوني لم يلتزم بها ولا ببنودها.

ووجه نائب التجمع نداء لمجلس وزراء الخارجية العرب الصادر الأربعاء الماضي، بضرورة العدول عن البيان الصادر عن مجلسهم، قائلًا: "لا يليق بأن التساوي بين القاتل والمقتول، وقوى العدوان وشعب أعزل يتم الاعتداء عليه، بين الاحتلال الذي يمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية وشعب يقاوم الاحتلال".مع ضرورة قيام مجلس النواب بالدبلوماسية البرلمانية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحض الرواية الصهيونية التي تتبناها المؤسسات الأمريكية والأوروبية، دفاعًا عن كرامة مصر برفض ما يسمى بالمعونة الأمريكية التي يلوح بها دائما للنيل من كرامة وسيادة مصر، رغم أن هذا المعونة تم إقرارها لطرفي الاتفاقية في عام١٩٧٩بشكل منحاز للكيان الصهيوني حيث كانت ثلاثة أمثال المعونة التي تم إقرارها لمصر.



