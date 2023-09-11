جبالي وعبدالرازق يلتقيان رئيسة الشيوخ بغينيا الاستوائية لتوقيع مذكرة تعاون

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، السيدة تيريزا إيفوا نسانج رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، حيث استهل اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر وغينيا الاستوائية في ضوء القواسم المُشتركة بين البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب

وأعرب جبالي عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك.

كما دعا جبالي إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وغينيا الاستوائية في ضوء المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر.

من جانبها، أكدت السيدة رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها، مشيرةً إلى الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية وما تقوم به من جهود لتعزيز التنمية في القارة والدفاع عن مصالحها، كما أكدت على أهمية تعزيز البُعد البرلماني في التعاون الثنائي بين البلدين.

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس السيدة تيريزا إفوا اسانجوبو رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والوفد المرافق لها.

رحب المستشار "عبدالرازق" بالوفد الغيني، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أبدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية سعادتها بزيارة مصر وتقديرها لحسن الاستقبال الذي لمسته منذ حضورها للقاهرة، مؤكدة أن زيارتها لمصر تهدف الي تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الصديقتين والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية، لافتة إلي أن زيادة التعاون بين المجلسين سينعكس ايجابياً على العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ووجهت" اسانجوبو" الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة غينيا الاستوائية والبرلمان الغيني في اقرب وقت وهو مارحب به رئيس مجلس الشيوخ.

وقام الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلسى الشيوخ بالبلدين، كما وافقا على انشاء جمعية صداقة بين المجلسين ، وحضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.