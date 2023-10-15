حملة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بشوارع مدينة قنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد برئاسة، خالد بهيج نائب المدينة، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بقطاع مصالح (أ) .
وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد إعلان مخالف ، كما تم توجيه الإنذارات للمحلات المخالفة كما تم أخذ تعهد على بعض المحلات المخالفة للتوجه إلى الوحدة المحلية لتقنين أوضاعهم لترخيص اللوحات الإعلانية لمحلاتهم .
وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع و الميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر التعدي والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .