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استضافة مصر قمة دولية.. تفاصيل ترأس السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي
الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي، لبحث إيجاد حلول للأزمة الفلسطينية، وفق نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز”.

قرر الاجتماع، مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد في غزة ووقف استهداف المدني.

لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين

شدد الاجتماع على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير.

 

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