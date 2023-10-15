وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع مرض السرطان

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري في منزلها ببيروت، عن عمر يناهز 62عامًا بعد معاناة قوية مع مرض السرطان.

من هي الأعلامية خوري جويل

ولدت جيزيل خوري في الأشرافية بالعاصمة اللبنانية بيروت 1961، بدأت مسيرتها الإعلامية بعد دراسات في الأعلام والتاريخ ، وذلك عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال "السي بي سي" بعد افتتاح القناة، وهي أول محطة تلفزيونية في لبنان، في منتصف ثمانينات القرض الماضي.

بدأت أول برامجها في عام 1986، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والعربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر " بين عامي 1992،2001.

كما ساهمت "خوري" بشكل كبير، في تأسيس قناة "العربية"وقدمت برنامجًا حواريا أسبوعيًا سياسيًا على مدار 10 سنوات وتحديدًا فى الفترة ما بين 2003 و2013، ثم انتقلت بعدها إلى قناة “بي بي سي عربية”، لتقدم برنامج حواري قابلت خلاله العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.

وفى عام 2020 انضمت خوري إلى "سكاي نيوز العربية"، حيث قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

وانتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت".

وتابعت خوري مسيرتها التلفزيونية على قناة "بي بي سي عربي" نهاية 2013، حيث قدمت برنامج "المشهد" الذي يسلط الضوء على بعض روايات شهود العيان الأكثر إقناعاً في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط.

كما أطلقت الراحلة وبعد اغتيال زوجها الصحفي سمير قصير في 2 يونيو 2005 مؤسسة تحمل اسمه في 1 فبراير 2006، وحولتها إلى إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية والثقافية عربياً، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحملت قضية حرية الصحافة إلى المحافل العالمية، دافعةً الاتحاد الأوروبي لإطلاق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عام 2006، وانتُخِبت عضواً في مجلس إدارة المنتدى العالمي لتطوير الإعلام بين 2016 و2020، وعضواَ في لجنة تحكيم جائزة "جيلرمو كانو" لحرية الصحافة التي تمنحها اليونسكو، كما أنها نالت وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012، ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس عام 2019.