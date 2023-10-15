هبة هجرس: ممتنة لكل من دعمني واعد بالتغيير فى ملف حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة عالميًا

بعد اعلان فوزها

اعربت الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عن امتنانها لكل من دعمها فى طريق فوزها بمنصب المقرر الخاص للامم المتحدة المعنى بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة معتبره ان حصولها على المنصب الان هو ثمرة ما تحظى به المراة المصرية بشكل عام والمراة المصرية ذات الاعاقة بشكل خاص من تمكين فى كافة المجالات وعلى راس ذلك تمكينها من تولى المناصب القيادية

وثمنت هجرس الدعم الشعبى الكبير سواء بشكل شخصي او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من كل الشعب المصري الذي لاقته طوال فترة المنافسة معتبره ان هذا الدعم المعنوي كان بمثابة الدافع والحافز للاستمرار والاصرار للحصول على المنصب .

وقدمت هجرس شكرها لكل الشخصيات العالمية الرفيعة التى منحتها دعمها معنويا فى طريق حصولها على المنصب مؤكده ان دعم هذه الشخصيات الاممية الرفيعة يحملها مسئولية اخلاقية مضاعفة تجاه بذل اقصى الجهد للنهوض بملف حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة عالميا .

وكانت الامم المتحدة قد اعلنت مؤخرا فوز الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس بمنصب المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف بعد ان اجتازت جميع مراحل التنافس بداية من المرحلة الاولى من المنافسة والتى كانت تضم 15 مرشح والوصول لمرحلة القائمة القصيرة والتى ضمت فقط خمس مرحشين من دول العالم ثم اعلان الفوز بشكل رسمي .

ويعد فوز الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة الدكتورة هبة هجرس بالمنصب انجاز كبير وهام للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة وحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بشكل خاص باعتبار ان حصول احد الرموز النسائية المصرية على المنصب يلقى الضوء على حجم الدعم المقدم للمراة المصرية وانجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة فى احد اهم ملفات حقوق الانسان ملف حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .



وجاء ترشيح هبة هجرس للمنصب رفيع المستوى بالامم المتحدة تتويجا لرحلة كفاح فى مجال العمل العام والمجتمع المدني للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة حيث كانت اول سيدة مصرية تجمع بين عضوية ثلاث مجالس كبري اولها عضو مجلس النواب 2015 – 2020 وعضو المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة واختارها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كاول سيدة ذات اعاقة عضوا بالمجلس القومى للمراة وقبل دخولها مجلس النواب شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة 2015 وكرمتها السيدة انتصار السيسى قرينة السيد الرئيس كاحد النماذج المصرية الملهمة وايقونة نجاح مصرية وذلك فى احتفالات مصر باليوم العالمى للمراة عام 2020 .

وعلى المستوى العربي والدولي شاركت هجرس في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلة للمجتمع المدنى من خلال المنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة ، ونتيجة لعملها الدؤوب فى مناقشة مسودات الاتفاقية فى كل ما يخص المراة ذات الاعاقة ، تم اختيارها من قبل التجمع الدولي للإعاقة للمشاركة فى القاء البيان الختامي كممثل للمجتمع المدني في ختام الاتفاقية 2006، كما اختارتها منظمة الصحة العالمية WHOعضو الفريق الاستشاري رفيع المستوي من الخبراء العالميين في كتابة التقرير العالمي للتكنولوجيا المساعدة .



وشاركت هجرس في التقييم السريع والاستجابة الصحية الدامجة للإعاقة في فترة كوفيد 19 الذي نفذته منظمة الصحة العالمية WHO، كما تم اختيارها رئيسا لفريق العمل لكتابة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية.