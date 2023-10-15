تفاصيل مقتل المخرج الإيراني داريوش مهرجوي وزوجته

أعلنت السلطات الأمنية الإرانية، عن العثور على جثة المخرج السينمائي الشهير داريوش مهرجوي وزوجته في في مدنية كرج غرب العاصمة طهران.

ونقل الخبر عدد من وكالات الأنباء، عن رئيس السينما في إيران محمد مهدي عسكربور، أعلن أن تم العثور على المخرج السينمائي الشهير داريوش مهرجوي وزوجته وحيدة محمدي فر مقتولين في منزلهما في أطراف مدينة غرب العاصمة طهران.

وأكدت قوات الشرطة في محافظة البرز ومركزها ميدينة كرج، مقتل المخرج السينمائي الشهير وزوجته.

وقال قائد الشرطة البرز "سردار حميد هيدافاند إنه" تم الإبلاغ عن هذا الحادث إلي مركز الطوارئ التابع للشرطة 110في وقت متأخر من ليل السبت، ومع تواجد الضباط في مكان الحادث، ثم التأكد من مقتل داريوش مهرجوي وزوجته في الفيلا الخاصة بهما، والواقعة حدثت في زيبادشت مشكين آباد في كرج.

كما قال مسئول إيراني "إن تم العثور على جثة المخرج مهرجوري مقتوع الرأس، على يد مجهولين، وأسباب القتل مجهوله.

وتشير الأدلة إلى أن الوفاة كانت نتيجة لإصابات ناجمة عن الأسلحة الباردة في الرقبة وأجزاء من الجسم.

وأفادت مواقع إخبارية بأن المخرج داريوش كان قد تلقى قبل أيام قليلة تهديدات بقتله عبر منصة إنستجرام.

وأعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن مقتل المخرج الشهير في تقرير لها، أن قوات الشرطة، قدمت تعازيها للوسط الفني في البلاد على هذه الخسارة الكبيرة، وخسارة فنان مخضرم وزوجته، مؤكدة أنها ستقوم قريبا بإلقاء القبض على مرتكبي هذا العمل الهمجي، وسيقوم النظام القضائي بمحاكمتهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا، تنفيذ الإجراءات الفنية، كما أن المحققين متواجدون في موقع الجريمة، ويحققون في السيناريوهات المحتملة للحادث.

وبحسب الشرطة، فقد تم إبلاغ الشرطة بهذا الحادث في وقت متأخر، من ليلة السبت الماضي، من قبل ابنة المخرج القتيل، مني مهرجوي، بعد اكتشافها لجثة والدها ووالدتها في موقع الحادث، بالفيلا الخاصة بهما، التي في زيبادشت، مشكين آباد، لتصل على الفور فرق الشرطة المتخصصة إلى المكان، وباشرت التحقيق.

وأشارت الشرطة، أن الحادث وقع، لسبب غير معروف على يد شخص أو أشخاص مجهولين، ولم تتضح بعد دوافع القتل، إلا أن الأدلة تشير إلى أن جريمة القتل تمت بسبب الإصابة الناجمة عن الأسلحة الباردة.

وأوضح حسين فضلي هاريكندي، رئيس قضاء البرز، تفاصيل مقتل داريوش مهرجوي، وزوجته، والتي وقعت في فيلا خاصة تقع في زيبادشت فرديس، على النحو التالي: بحسب إفادة منى مهرجوي، فإن والدها اتصل بها على الهاتف المحمول، في حوالي الساعة 20:50 يوم السبت، ليخبرها أن تعود للمنزل لتناول العشاء بصحبته هو ووالدتها، وعند حوالي الساعة 22:25، وصلت الابنة للمنزل، وقرعت جرس الباب أولًا، وعندما لم يجيب أحد، فتحت الباب بالمفتاح الخاص بها، ودخلت المنزل، لتجد والديها مطعونان، في منطقة الرقبة، وأنحاء متفرقة من الجسد، علاوة على قطع رأس والدها.

ولد المخرج داريوش عام 1939، ويعد أحد أبرز المخرجين الإيرانيين، وأحد الشخصيات الرئيسية في الموجة الجديدة من السينما الإيرانية، وكان الراحل يمثل فخر المصورين السينمائيين للسينما الإيرانية في مهرجان فجر السينمائي، ليحصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلمي هامون وباري، كما فاز بجائزة أفضل سيناريو عن سارة، كما حصل فيلمه "ضيفة الأم" على لقب أفضل فيلم في مهرجان الفجر.

عرضت له العديد من أعماله في مهرجانات دولية، واستطاع أن يضيف العديد من الجوائز إلى مسيرته لفنية.