مراكز شباب سوهاج تحث المواطنين على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

قامت مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بوضع لافتات على مداخل المراكز والأسوار والملاعب بها عبارات تحث الاعضاء والشباب والمواطنين على ضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسة القادمة بشعارات عديدة منها صوتك أمانة يكفلة لك الدستور والقانون وهو واجب وطنى عليك أن تشارك بصوتك وتعطى صوتك لمن تشاء .

جاءت العبارات ما بين "الكلمة كلمتك .. انزل شارك" وكذلك عبارة "اعمل الصح .. المشاركة مسئولية " وغيرها من العبارات وذلك لتحفيز المواطنين على ممارسة حقوقهم الإنتخالية التي كفلها لهم الدستور في المشاركة السياسية وهو دور توعوي هام تقوم به مراكز الشباب في العديد من البرامج والفاعليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الدورات والندوات وورش العمل.





ياتى ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف ومتابعة يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وفي سياق متصل شهد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة فعاليات الجمعية العمومية لأعضاء نادي فزارة الرياضي بجهينة شمال غرب محافظة سوهاج التي إنطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً على أن تنتهى فى تمام السابعة مساءً حيث تتضمن إنعقاد الجمعية العمومية العادية .

وقال وكيل المديرية للرياضة أن الجمعية العمومية العادية تنعقد بإشراف قضائي كامل من ( هيئة قضايا الدولة ) واللجنة العليا بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد فريد شوقى وكيل الوزارة ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وماجد السيد مدير إدارة الهيئات وبإشراف هاشم محمود مدير عام الرياضة ياسر شعبان وليد علي محمود بادارة الرياضية وأمل احمد محمد هيئات رياضية .



وأضاف محمد زكريا أن الدكتور محمد فريد شوقي أكد على أنه يجب إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الاجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية داخل الأندية الرياضية على مستوى المحافظة.