الأهلي ٢٠٠٣ يواجه المقاولون العرب اليوم في بطولة الجمهورية

يستعد فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الأحد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

يدخل فريق الأهلي ٢٠٠٣ المباراة وفي رصيده ١٥ نقطة، بعدما فاز في ٥ مباريات وخسر مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، مسجلًا ١١ هدفًا، مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

الأهلي 2006 يفوز على كهرباء شمال

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 خارج ملعبه على كهرباء شمال برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق عمار وليد حافظ (هدفان) وآدم سمير وعمر زكريا بهدف واحد لكل منهما.

وبدأ الأهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: مازن أحمد - عبد الرحمن النحاس - عبد الله طاهر - فارس الشافعي.

الوسط: عمرو محمد - آدم سمير - عمر زكريا - أمير علاء - محمد رضا.

الهجوم: يوسف السيد.

وشارك رمزي يونس بدلًا من أمير علاء، وعمار وليد حافظ بدلًا من محمد رضا، ومحمد طارق بدلًا من عمر زكريا.

بهذا الفوز رفع الأهلي 2006 رصيده إلى ٦ نقاط من الفوز في مباراتين على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، وفتوح محمد مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق.