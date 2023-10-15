سعر الذهب اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية.. عيار 21 بكام

سعر الذهب.. واصلت أسعار الذهب استقرارها في في بداية تعاملات أسواق الصاغة المحلية المصرية، حيث استقر سعر الذهب عيار 21 وكذلك استقرت بقية أعيرة الذهب بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر، تزامنًا مع الاستقرار العالمي في سعر الذهب.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بدون مصنعية صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: قيمة 2674 جنيها للبيع و2651 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: قيمة 2340 جنيها للبيع و2320 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: قيمة 2006 جنيهات للبيع و1988 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في محال الصاغة في مصر صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: قيمة 1564 جنيها للبيع و1551 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: قيمة 18720 جنيها للبيع و18560 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميا بالدولار

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، بعد أن أغلق على ارتفاع ليسجل سعر أوقية الذهب في ختام التعاملات 1933 دولارا.