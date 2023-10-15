إسرائيل تضرب جنوب لبنان بقذائف فسفورية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على جنوب لبنان، واستخدمت قذائف فسفورية محرمة دوليا في الهجوم، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الأحد.



فيما أكد حزب الله، أن مقاتلوه استهدفوا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا بموقع "الراهب" ما أدى لسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وشهدت الحدود مع لبنان خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية، تخللها إطلاق قذائف صاروخية وموجهة.

جيش الاحتلال يحذر لبنان

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، الحكومة اللبنانية، وحمّلها مُسبقًا مسؤولية أي قصف لإسرائيل من لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وقال أدرعي إن "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية".

وشدد على أن "كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله".