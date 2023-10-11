آثار دمار مروعة خلفها قصف الاحتلال على قرى جنوب لبنان.. شاهد

ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن القصف الإسرائيلي لقرية في جنوب لبنان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بنحو 10 منازل.

ووقع القصف الإسرائيلي بعد أن أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على مواقع عسكرية إسرائيلية.

واستهدفت قريتا يارين والظاهرة، وفي ضوء هذا التطور أمر سكان المنطقة التي يبلغ طولها 4 كيلومترات بدخول الملجأ لأسباب أمنية والبقاء هناك لمدة 30 دقيقة.

ارتفاع مستويات التوتر

وفي وقت سابق، تم إطلاق 15 صاروخًا من أراضي لبنان باتجاه إسرائيل، وصل 4 منها إلى أراضي إسرائيل، ووصل الباقي إلى مناطق مفتوحة.

وردًا على ذلك، فتح جيش الاحتلال نيران المدفعية على لبنان، ويتبادل الجانبان نيران المدفعية منذ يوم الأحد، بعد يوم من شن حركة حماس الإسلامية هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ما أثار مخاوف من عواقب ارتفاع مستويات التوتر في جنوب لبنان، جاء ذلك وفقًا لفضائية يورونيوز.

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