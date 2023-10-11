الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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آثار دمار مروعة خلفها قصف الاحتلال على قرى جنوب لبنان.. شاهد

دمار في قرى جنوب
دمار في قرى جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن القصف الإسرائيلي لقرية في جنوب لبنان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بنحو 10 منازل. 

ووقع القصف الإسرائيلي بعد أن أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على مواقع عسكرية إسرائيلية. 

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إسرائيل تقصف مواقع عدة جنوب لبنان ردًا على إطلاق صاروخين

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عاجل| إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

واستهدفت قريتا يارين والظاهرة، وفي ضوء هذا التطور أمر سكان المنطقة التي يبلغ طولها 4 كيلومترات بدخول الملجأ لأسباب أمنية والبقاء هناك لمدة 30 دقيقة. 

ارتفاع مستويات التوتر

وفي وقت سابق، تم إطلاق 15 صاروخًا من أراضي لبنان باتجاه إسرائيل، وصل 4 منها إلى أراضي إسرائيل، ووصل الباقي إلى مناطق مفتوحة. 

وردًا على ذلك، فتح جيش الاحتلال نيران المدفعية على لبنان، ويتبادل الجانبان نيران المدفعية منذ يوم الأحد، بعد يوم من شن حركة حماس الإسلامية هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ما أثار مخاوف من عواقب ارتفاع مستويات التوتر في جنوب لبنان، جاء ذلك وفقًا لفضائية يورونيوز.

 

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