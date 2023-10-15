الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موراتا يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام النرويج بتصفيات اليورو 2024

المنتخب الإسباني
المنتخب الإسباني

ينتظر المنتخب الإسباني مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، أمام نظيره النرويجي، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية "اليورو 2024".

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ومن المتوقع أن يدفع المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، بالقوة الضاربة خلال مواجهة الليلة، حيث يرغب في تحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام النرويج

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، روبين لو نورماند، إيمريك لابورت، داني كارفاخال.

الوسط: رودري، فابيان رويز، جافي.

خط الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، أويارزابال.

إسبانيا تريد الفوز والنرويج تبحث عن المفاجأة

يريد المنتخب الإسباني تحقيق الفوز خلال مواجهة الليلة لتصدر المجموعة والصعود بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

بينما تبحث النرويج عن المفاجأة أمام الماتادور الإسباني، حيث ترغب في الفوز بالمباراة.

موعد مباراة النرويج وإسبانيا

ومن المقرر ان تنطلق مواجهة النرويج أمام إسبانيا في تمام الـ 9:45 دقيقة من مساء الليلة، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

بينما تُنقل المباراة والتي ستكون في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 1" بتعليق خليل البلوشي.ترتيب المجموعة.

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