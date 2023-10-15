أسعار الفاكهة صباح اليوم الاحد في الأسواق المصرية

أسعار الفاكهة.. استقرت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الاحد في الأسواق المصرية والمحلية، وثبتت أسعار الجوافة لتتراوح ما بين 3.5 إلى 10 جنيهات، واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الاحد، حرصًا منها على الوقوف على أهم وآخر المستجدات السعرية التي تطرأ في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الاحد في الاسواق المحلية

الفاكهة

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقر أسعار الجوافة لتتراوح ما بين 3.5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الرومان ما يتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.