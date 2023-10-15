تأجيل مُحاكمة 5 مُتهمين باختطاف تاجر

أصدرت محكمة جنايات الزيتون قراراً بتأجيل مُحاكمة سيدة و4 أشخاص باتهام اختطاف تاجر من أجل إجباره على التوقيع على عقود بيت بالإكراه، لجلسة 30 أكتوبر.

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وكان بلاغ قد ورد للجهات المعنية من تاجر أفاد فيه بتعرضه للاختطاف أثناء وجوده أمام منزله.

وبدأت الواقعة بإدعاء 4 أشخاص أنهم رجال مباحث وطلبوا من المجمي عليه إبراز بطاقته الشخصية، وأجبروه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى شقة بسبب خلافات مع أحد المتهمين اشترى منها عقار.

وأكدت التحقيقات صحة الواقعة وتبين من الفحص أن وراء الواقعة سيدة و4 أشخاص منهم فرد أمن سائقين وطالب.

وقامت المُتهمة الأولى بالتحريض على خطف المجنى عليه بسبب وجود خلافات بينها وبين المتهم على بيع منزل فى منطقة الزيتون وجرى القبض على المتهمين.