الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار (فيديو)

سقوط أمطار
سقوط أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد. 

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طقس مائل للحرارة نهارًا والعظمى 29 درجة بالفيوم

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طقس الإسكندرية.. غيوم وانخفاض فى درجات الحرارة

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه من المتوقع أن تستمر اليوم ظاهرة تعمق المنخفض الجوي في مصر، إذ تتواجد كتل هوائية شمالية رطبة في الطبقات العليا من الجو تساهم في تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم، ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

الأمطار بدأت في الإسكندرية وتصل للعريش

وأوضحت أن الأمطار تساقطت منذ الصباح الباكر على الإسكندرية بشكل متوسط، وتوغلت لبعض المناطق في البحيرة، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار خلال اليوم على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وبكميات أقل في المناطق الداخلية مثل مدن القناة وجنوب الوجه البحري، مع انخفاض طفيف في قيم الحرارة اليوم بمعدل 2 درجة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي".

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