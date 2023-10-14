رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي مسؤولي وحدات المعلومات لمتابعة سير العمل
عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لقاءً مع مسئولي وحدات المعلومات بالإدارات التابعة للمنطقة بحضور الأستاذ طارق محمد أحمد، مدير إدارة المعلومات والتوثيق، والأستاذ محمد فتح الله، والأستاذ أيمن عبد اللطيف، عضوَي الإدارة.
وتناول الدكتور حمادي خلال الاجتماع أهمية دور وحدات المعلومات بالإدارات في رصد وتسجيل الإحصائيات التي يتم اتخاذ القرارات الحيوية بناء عليها، مؤكدًا أهمية الدقة والإتقان خلال مراحل العمل المختلفة بوحدات المعلومات، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.
من جانبه استعرض الأستاذ طارق محمد، مدير إدارة المعلومات، ما تم إنجازه منذ بداية العام الدراسي وفقًا للمهام التي أسندت إلى الإدارة، وأبرز الملاحظات التي رصدها أعضاء الوحدات خلال العمل لتحسين جودة العمل.