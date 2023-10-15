الأحد 15 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فعاليات فنية على هامش معرض الكتاب الأول بشرم الشيخ

بعض العروض الفنية
بعض العروض الفنية

تفاعل كبير للمواطنين والأجانب مع الفعاليات الفنية المقامة على هامش معرض الكتاب الأول بشرم الشيخ.

لاقت الفعاليات الفنية والترفيهية المقامة على هامش فعاليات معرض الكتاب الأول بشرم الشيخ  تجاوبا كبيرا من رواد المعرض من المصريين والأجانب وابدوا عن سعادتهم بهذا العرس الثقافي المقام على ارض مدينة شرم الشيخ.

وتأتى إقامة هذه الفعاليات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عقب افتتاحة للمعرض اول امس رفقة الدكتور احمد بهى الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب بإقامة برنامج عروض ثقافيه وفنية وترفيهيه لزوار معرض الكتاب من المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس.

وذلك طوال مدة المعرض من اجل الارتقاء بالوعي الثقافي وإلقاء الضوء على أهمية الكتاب والقراءه لدى الجميع .

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الجريدة الورقية