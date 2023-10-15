أبو الغيط: سنواصل التحركات حتى يستيقظ الضمير العالمي أمام جرائم الاحتلال

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الحمي الجنونية التي تتصرف بها إسرائيل وحالة السعار لآلة القتل ماهي الا تجسيد لقبح الاحتلال ووحشيته، معتبرا أن العدوان على قطاع غزة يعكس جرائم حرب متراكمة ومخالفات هائلة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، أن الموقف الدولي آخذ في التغير والاستفاقة من هوس دعم إسرائيل إلى واقع أليم يدفع ثمنه أبرياء، مشيرا إلى مواصلة التحركات والاتصالات السياسية حتي يتغير هذا الوضع حتى يستيقظ الضمير العالمي أمام ما يجري من جرائم.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10150، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1100.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن 70% من سكان منطقتي غزة وشمال غزة حرموا من الخدمات الصحية بعد إخلاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمراكزها وتوقف خدماتها، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وأعلنت الأونروا، الجمعة، أنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين في غزة إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها ولاجئي فلسطين في القطاع.

جاء ذلك بعدما طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب.