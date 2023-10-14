السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خلال لقاء وزيرة خارجية ألمانيا

أبو الغيط: وقف إطلاق النار في غزة هو الاولوية ولابد من فتح ممرات المساعدات

ابو الغيط خلال لقاء
ابو الغيط خلال لقاء وزير خارجية تركيا


استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، وذلك بمقر الأمانه العامة للجامعة في القاهرة و تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة.


وقد حرص الأمين العام على التأكيد على رفض الجامعة العربية القاطع لاي شكل من اشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسراً من شمال القطاع لجنوبه، أو عقابهم جماعياً على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجاجة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن اللقاء شهد توافقاً في الرأي حول ضرورة حماية السكان المدنيين في القطاع من العمل العسكري الاسرائيلي، وأهمية إدخال المساعدات الانسانية الي داخل القطاع للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع.

وذكر المتحدث أن الأمين العام استمع أيضا لرؤية الوزيرة الألمانية بشأن التطورات مؤكداً من جانبه على ضرورة العمل بشكل متضافر على الصعيد الدولي من أجل منع الاستمرار في ارتكاب مذبحة في غزة، خاصة وأن دوامة العنف والانتقام لن تجلب الأمن أو السلام على المدى الطويل.

وقال أبو الغيط أن المشكلة الأساسية والتي لا مهرب منها تتمثل في استمرار الاحتلال وانسداد الأفق السياسي، وأن ما يحدث يجعل السلام أبعد منالاً.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استمع ايضاً لشرح من الوزيرة الألمانية حول أزمة المحتجزين من حاملي جنسية بلدها في القطاع.

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