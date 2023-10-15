بالشعر والميديا والذكاء الاصطناعي.."دي-كاف" يطلق برنامج الفنون البصرية الثلاثاء المقبل

يطلق مهرجان "دي - كاف" الثلاثاء المقبل 17 أكتوبر الجاري برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة، وذلك في تمام السابعة مساءً في ممر كوداك بوسط البلد، حيث يتضمن البرنامج 3 تركيبات فنية مبتكرة تمزج ما بين التكنولوجيا والفنون البصرية و مجالات أخرى من الفنون منها الشعر.

يفتتح البرنامج بتركيب "بعلبك" من المجر، من تركيب وتجهيز أندرية شتوفانوفتس، تأليف موسيقى جرجلي ألموس، العمل مستوحى من اللوحة الفنية الكلاسيكية الرائدة "بعلبك" للرسام المجري سونتفاري كوتسكا، الذي يرمز للتحول أو الانتقال بين السماوي والأرضي، هذه اللوحة ألهمت أندريا شتوفانوفتس وجرجلي ألموس أن يجهزوا تركيبات سمعبصرية مثيرة للاهتمام بنفس الاسم، وذلك من خلال اللعب على إيهام الجمهور بالصورة المنعكسة على الجدار، حيث يستطيع الفنانان تغيير المنظور والألوان وتأثير الألوان بشكل مبهر، هذا العمل التفاعلي يبرز لنا مزيجـًا من الأصوات المتداخلة مثل عاصفة رملية وصوت المؤذن والمشاجرات الصاخبة في المدينة وصوت الأجراس.

كما يقدَم ضمن البرنامج أيضًا "ارمشوا ومش هتلاقونا" من أفغانستان / كندا وهو سلسلة من 21 فيلم شعري مقدمة من صناع أفلام أفغان وكنديين، يعرضون فيها أشعار الفنانة أريا أبير، وقد صورت هذه الأعمال في كابول وتورنتو خلال الفترة ما بين 1 و 15 أكتوبر سنة 2020. العرض من أشعار أريا أبير، و إخراج شهربانو سادات وباقر توكلي، تأليف موسيقى العرض هيلي بيفس، الإخراج الفني لريان فان وينكل، بتكليف من: المسرح الكندي ومهرجان تورنتو الدولي للمؤلفين.

بالاضافة إلى "اشربوا اللبن" من باكستان وهو أيضَا سلسلة من الأشعار التي تتحدث عن أجسادنا وأصواتنا ومن يتحكم فيها، وقد مُزجت هذه الأشعار بفن الرسوم المتحركة، و تقدم هذه الأشعار الفيلمية لأول مرة في العالم العربي من خلال مهرجان دي-كاف، الرسوم متحركة لإيما بريرلي، و الأشعار ليسرا أمجد، تانفير أنجوم، كيشوار ناهيد، إلسا سچاد، و ترجمها للانجليزية ماناهلي باندوكوالا، تأليف موسيقى العرض هيلي بيفس، إخراج فني ريان فان وينكل.

ويختتم البرنامج فعالياته بعرض "كيف صرت هون" من سوريا، حيث يتناول أزمة الإنسان داخل فخ الاختيار ما بين كابوسية العودة للوطن وقهر واقع المنفي، يستخدم العرض خاصة الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتصميم الأحلام للتعبير عن تجربة مشاعر مكثفة.

كيف صرت هنا يقدم أفكارًا حول الأحلام المخزنة في عقولنا والتي ألهمت هذا العرض، حيث كُتبت الأحلام وحُكيت، وتتضمن هذه الأحلام تعليقات شخصية ودروس عن الأحلام الواضحة وكيف تستخدم للحديث عن الصدمات، وذلك من خلال تجربة صوتية تشبه الحلم يؤديها المطرب شادي علي.، العرض فكرة وإخراج مي سيفان، مدير فني منفذ باسل نوري، تعليق صوتي شادي علي، و يقدم العرض ابتداء من 3 نوفمبر و حتى 5 نوفمبر المقبل من 2 ظهرًا حتى 10 مساءً.