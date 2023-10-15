رحاب موسى: لقاء السيسي ووزير خارجية أريتريا تأكيد على دعمه لتحقيق التنمية الشاملة الإفريقية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية أريتريا بمثابة تأكيد على حرصه لدعم التنمية المستدامة لكافة الدول الإفريقية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن العلاقات بين مصر وإريتريا ممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي حيث وقفت مصر بجوار إريتريا في بناء دولتها وتحقيق استقلالها وقيام الأزهر الشريف بنشر وترسيخ الثقافية الإسلامية والعربية في إريتريا.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وذلك في ضوء موقف دور مصر القوي في القرن الافريقي والبحر الاحمر.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن الرئيس السيسي يعمل على التشاور والتنسيق مع دول المنطقة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي والأوضاع في السودان للوصول إلى توافق على كافة المستويات وذلك لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن تحقيق التنمية الشاملة لقارة إفريقيا يتطلب التعاون المتبادل بين كافة الدول الإفريقية في مختلف المجالات خاصة وأن إفريقيا قارة غنية بالثروات الطبيعية الكثيرة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل على ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتي المجالات التنموية، وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية الشاملة للبلدين.