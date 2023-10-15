65 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية في الغربية

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 65 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 15500 قطعة شوكولاتة و 500 ألف عبوة عصير مغشوشة، 9 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

يأتي ذلك إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

كما تم تحرير 72 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، مقرمشات، شوكولاتة، منتجات عطارة).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 122 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 44 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 391 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1954 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 143 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 49 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 79 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك على 22 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 160 علبة جبنة مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما قام الفرع بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية في شن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط كمية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة..