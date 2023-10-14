حالة الطقس|ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الإستقرار في الاحوال الجوية ولاسيما أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على أغلب أنحاء البلاد.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها سقوط للامطار متوسطة بنسبة حدوث (٥٠ إلى٦٠٪) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ،تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس السائد مائل للحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ،معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

انخفاض درجات الحرارة

وذكرت، هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة:- العظمى 29 والصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 27 والقاهرة 21

وادي النطرون:- العظمى 29 والصغرى 22

طنطا:- العظمى 28 والصغرى 21

شبين الكوم:- العظمى 29 والصغرى 21

دمنهور:- العظمى 28 والصغرى 21

مطروح:- العظمى 26 والصغرى 17

شرم الشيخ:- العظمى 32 الصغرى 24

بنى سويف:- العظمى 30 الصغرى 19

الوادي الجديد:- العظمى 34 الصغرى 19