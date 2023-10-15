أمطار في الإسكندرية وانخفاض شديد في درجات الحرارة

أمطار في الإسكندرية.. تساقطت اليوم الأحد أمطار عديدة على محافظة الإسكندرية، التي شهدت هطول أمطار على مناطق متفرقة من الإسكندرية صباح اليوم، مع نشاط فى حركة الرياح.

أمطار في الإسكندرية

أعلنت الارصاد الجوية ان اليوم الأحد، يشهد تراجع شديد فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم الأحد

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان لها حصلت بوابة الوفد على نسخة منه أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.



وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .

درجات الحرارة





وتنشر بوابة الوفد درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23.

